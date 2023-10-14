Eski KKTC Sağlık Bakanı Ergin Abdullah İlktaç "sahte reçete soruşturması"nda gözaltına alındı

İlktaç’ın yanı sıra 5 eczacı ve doktor daha mahkemeye çıkarıldı ve 3 gün tutuklu kalma kararı verildi.

Soruşturmanın sebebi

Soruşturma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatıldı. Suç duyurusunda, KKTC Sosyal Sigortalar Dairesinden ödemesi alınan bazı reçetelerde tutarsızlıklar olduğu iddia edildi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma kapsamında, halen Gazimağusa kentinde aktif eczacı olarak çalışan eski Sağlık Bakanı ve milletvekili İlktaç, gözaltına alındı. İlktaç, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri yönünde tespitler bulunan 4 eczacı ve 1 doktor ile birlikte Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, tahkikatın sürebilmesi için 6 zanlının polis nezaretinde 3’er gün tutuklu kalmasını ve sağlık sorunları olanların, doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

Soruşturmanın devamı

KKTC’de geçen ay başlatılan “sahte reçete soruşturması” kapsamında polis, 40’ın üzerinde doktor, eczacı ve eczane çalışanını gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Soruşturmada, sahte reçetelerle devleti zarara uğrattıkları öne sürülen zanlıların eylem planları ve bağlantıları ile ilgili soruşturma devam ediyor.