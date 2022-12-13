﻿Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu

Eski Budur milletvekillerinden Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu Ahmet Aybey Erkanzancı kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir pansiyonda temizlik görevlisi, kaldığı odaya girdiğinde Ahmet Aybey Erkanzancı'yı hareketsiz halde gördü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla birlikte pansiyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkazancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkazancı'nın cesedi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Aybey Erkazancı'nın, Demokrat Parti'den 9. Dönem (1950-1954) Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu olduğu öğrenildi.