Eski salgın küllerinden doğdu. Koronadan kurtulduk derken bir anda ortaya çıktı

İngiltere’de kümes hayvanlarının olduğu çiftlikte çalışan iki kişide kuş gribinin tespit edilmesi akıllara, “Eski salgın küllerinden doğdu” sözlerini getirdi.

Eski salgın küllerinden doğdu. Koronadan kurtulduk derken bir anda ortaya çıktı

Daily Star’da yer alan habere göre; İngiltere’de iki kümes hayvanı çalışanında kuş gribi tespit edildiğinin bildirilmesi korkuttu. Kuş gribinin yeniden bu şekilde görülmesi, dünya korona mücadelesini geride bırakırken bir salgın yeniden ortaya çıktı diye yorumlandı.

Brezilya'da yabani kuşlarda ilk kuş gribi vakası görülmüştü.

Konuya ilişkin olarak İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), tarafından yapılan açıklamada, enfekte hayvanlarla temas halinde olan işçiler için asemptomatik bir test programı başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada işçilerde Influenza A (H5) virüsü enfeksiyonlarının tespit edildiği bildirildi. Hiçbir işçi kuş gribi semptomları yaşamadı ve o zamandan beri her ikisinin de testi negatif çıktığı söylendi.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIYOR MU?

UKSHA’dan yapılan açıklamada virüsün insandan insana bulaşma belirtisi olmadığı açıklandı.

“VİRÜSLERİN HER ZAMAN GELİŞTİĞİNİ BİLİYORUZ”

UKHSA'nın baş tıbbi danışmanı Profesör Susan Hopkins şunları söyledi:

“Küresel olarak, bu türün kişiden kişiye yayıldığına dair bir kanıt yok, ancak virüslerin her zaman geliştiğini biliyoruz ve popülasyona yönelik değişen risklere dair herhangi bir kanıt için tetikte olmaya devam ediyoruz. İnsanların hasta veya ölü kuşlara dokunmaktan kaçınmaları ve haber verme konusunda Defra tavsiyelerine uymaları kritik olmaya devam ediyor.”

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