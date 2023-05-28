Yeni salgın alarmı: Haftada 65 milyon kişiye bulaşabilir

DSÖ, geçtiğimiz aylarda Kovid-19'u küresel acil durum olmaktan çıkardığını açıklasa da Çin'den endişe veren bir haber geldi. Yeni Covid-19 varyantının haftada 65 milyon kişiyi enfekte edebileceği belirtildi.

Yeni salgın alarmı: Haftada 65 milyon kişiye bulaşabilir

Çin'in haziran sonu itibarıyla haftada yaklaşık 65 milyon kişiye bulaşabilecek yeni bir Covid-19 dalgasına hazırlandığı bildiriliyor.

XBB varyantının yol açtığı bu yeni dalga, Çinli yetkililerin tecrit önlemleri de dahil vatandaşlara baskıcı kısıtlamalar getiren "sıfır-Covid" politikasını kaldırmasından en az 6 ay sonra geliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, önde gelen Çinli epidemiyolog Cong Nanşan, Guangzhou'daki bir konferansta "beklenen" dalganın nisan sonunda başladığını ve kendi modellemesine göre Çin'in haftada 40 milyon enfeksiyona yaklaşıyor olabileceğini söyledi.

Nanşan, haziran sonunda haftalık enfeksiyon sayısının 65 milyonla zirve yapacağını belirtti.

The Washington Post'un haberine göre Nanşan, XBB omicron alt varyantları (XBB 1.9.1, XBB.1.5 ve XBB.1.16 dahil) için iki yeni aşının ön onay aldığını söyledi ve üç ya da 4 aşının daha yakında onaylanacağını sözlerine ekledi.

PANDEMİDEN ÇIKILMIŞTI

Asya'da Hindistan'dan Batı'da ABD'ye kadar vakaları hızla artıran yeni koronavirüs türü, önceki aylarda endişe konusu olmuştu.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, mayıs başında koronavirüs pandemisine ilişkin derecelendirmesini düşürerek artık Covid-19'u küresel bir acil durum olarak nitelendirmediğini açıklamıştı.

Çinli yetkililere göre yeni dalga muhtemelen daha az şiddetli olacak ancak halk sağlığı uzmanları ölümlerin aniden artmasını önlemek için agresif bir takviye aşı programı ve hastanelerde kullanıma hazır antiviral ilaç tedariki gerektiğini söylüyor.

AĞIR VAKALAR VE ÖLÜMLER DAHA AZ OLACAK, AMA...

The Washington Post'a konuşan Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi epidemiyoloğu Ben Cowling, "Enfeksiyon sayısı daha az olacak. Ağır vakalar kesinlikle daha az olacak ve ölümler daha az olacak ancak sayı yine de büyük olabilir" dedi.

Bunun daha hafif bir dalga olduğunu düşünsek bile, yine de toplum sağlığı üzerinde epey ciddi bir etkisi olabilir.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş Epidemiyoloğu Vu Zunyu, aralık ve ocaktaki Omicron varyantı dalgası sırasında Çin'deki 1,4 milyar kişinin en az yüzde 80'inin enfekte olduğunu söyledi.

Bu varyant kitlesel enfeksiyonlara yol açarak şehirlerdeki hastaneleri ve krematoryumları aşırı yoğunlaştırmıştı.

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