Eski Twitter logosuna sahip iPhone’lara rekor satış. Milyon dolarlara satıldı

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ın logosunu ve ismini X olarak yeniledi. Bu logonun değişmediği iPhone’lar rekor fiyata satılmaya başlandı.

Eski Twitter logosuna sahip iPhone’lara rekor satış. Milyon dolarlara satıldı

Twitter geçtiğimiz hafta hem logosunu hem de ismini X olarak değiştirmişti.

Web sitesindeki logo da değişirken bazı iPhone modelleri koleksiyon ürünü olarak rekor fiyatlara internette satışa çıkartılmış durumda.

Eski Twitter logosunu taşıyan iPhone modelleri çevrimiçi mağazalarda binlerce dolara satılıyor. Satışa çıkartılan iPhone’lar birkaç bin dolardan 25.000 dolar fiyat etiketine kadar listeleniyor. Açıkçası 25 bin doların uçuk bir fiyat olduğunu düşünüyorsanız, geçmişte insanların çok daha fazlasını ödediği durumlar bulunuyor.

DonanimHaber.com'da yer alan bilgilere göre; X'te yapılan yeni değişiklikler Apple App Store tarafından sağlanan bir güncelleme aracılığıyla iPhone sahiplerine sunuldu. Bu yeni değişiklikleri deneyimlemek ve en son ve en iyi özellikleri elde etmek akıllıca olsa da, bazı kişiler uygulamayı güncellemeyi reddediyor.

Bu fırsatı iPhone'larını eBay'de listelemek için kullanıyorlar ve eski Twitter logosu hala mevcutken, tonlarca para talep ediyorlar. Benzer bir durum Flappy Bird'ün fazla bağımlılık yaptığı gerekçesiyle App Store ve Google Play Store'dan kaldırılmasında da görülmüştü.

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