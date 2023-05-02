Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir: Eski ocak başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşüp destek bildirdi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, 14 Mayıs seçimleri hakkında konuştu. Aldemir, “Ülkü Ocakları eski genel başkanlarından sayın Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisini destekleyeceklerini söyleyen arkadaşlarımız var” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir, Varyant TV’de sunucu Burak Hakkı Polat’ın sorularını yanıtladı. Programda kritik açıklamalarda bulunan Aldemir, Kemal Kılıçdaroğlu lehine dip dalganın geldiğini belirterek, MHP’li isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp, destek bildirdiğini açıkladı.

“FEDAKARLIK YAPIP KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİKLERİNİ SÖYLESİNLER”

KRT’de yer alan habere göre, Aldemir açıklamasında “Ülkü Ocakları eski genel başkanlarından sayın Kılıçdaroğlu ile görüşüp, kendisini destekleyeceklerini söyleyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızdan şunu bekliyorum; yani çıkın, fedakarlık yapın deyin ki biz evet dün böyleydik ama bugün Türkiye’nin şartları bunu gerektiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“MHP’NİN İÇİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZ BENİ ARAYIP, KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Muharrem İnce’nin seçime etkisi hakkında konuşan Alaattin Aldemir, konuşma esnasında MHP’li isimlerin kendisini arayıp Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıkladı. Aldemir açıklamasında “Şimdi 5 yıl önce bana hakaret eden arkadaşlarımız bugün beni arayıp, hala MHP’nin içinde olan arkadaşlarımız biz yanılmışız hakkını helal et vallahi biz oyumuzu Kılıçdaroğlu’na vereceğiz derken yani şimdi biz CHP’nin her türlü kademesinde bulunmuş yani bu CHP seçmeni sayın İnce’ye ne yapabilir ki? Cumhurbaşkanı adayı yapmış!” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİLMESİNDE HİÇ ŞÜPHE YOK”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinden hiç şüphe etmediğini belirten Aldemir, “Anadoludan o derin dalga bile demiyorum derin bir tsunami geliyor. İnsanlar suskun. Anadolu insanı suskun olduğu zaman kararını vermiştir, birilerine çok büyük bir ders verecektir. Gerçekten çok büyük bir ders verecektir, ben yüzyüze iletişimlerde görüyorum.” dedi.