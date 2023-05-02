Van'da Kılıçdaroğlu izdihamı. Otobüsü yoğun yollara dökülenlerden zor ilerledi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Van'daki mitingi öncesinde tarihi görüntüler kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun otobüsü Van sokaklarında gösterilen ilgiden ilerleyemedi…

Van'da Kılıçdaroğlu izdihamı. Otobüsü yoğun yollara dökülenlerden zor ilerledi

14 Mayıs'ta düzenlenecek kritik seçimlere sayılı günler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'da miting düzenledi.

VAN'DA KILIÇDAROĞLU İZDİHAMI

Miting öncesinde Van sokakları tarihi görüntülere sahne oldu. Ağrı'daki yoğun katılımlı miting sonrası Van'a gelen Kılıçdaroğlu'nun otobüsü ilgiden ilerlemekte zorlandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde binlerce vatandaşın otobüsü karşılamak için uzun bir caddeyi doldurduğu görülüyor.

İşte o görüntüler:

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Ağrı'da da yoğun ilgi vardı

Kılıçdaroğlu bugünkü ilk durağı Ağrı'da da yoğun ilgiyle karşılanmıştı.Belediyesi AKP'de olan Ağrı'yı uygulamaları ve yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Savcı Sayan yönetimindeydi. Ancak Sayan, milletvekili adayı olmak için belediye başkanlığından istifa etmişti.

AKP'li belediye tarafından yönetilen Ağrı'da mitinge katılan kalabalık dikkat çekmişti.

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