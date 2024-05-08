Bir anda borç batağına saplanabilirsiniz. Mobil bankacılık kullananlar dikkat

İddiaya göre, 6 Mayıs Pazartesi günü işe gittiği esnada, telefon ekranının kendi kendine açılıp kapandığını fark eden 45 yaşındaki 3 çocuk babası Ferhat Yüksel, durumun başta rutin bir dijital aksaklıktan kaynaklandığını sandı.

Yüksel, bir müddet sonra ekranda ‘Veriler temizlendi’ diye bir bildirim görürken, telefonundan kullandığı bankanın mobil şube uygulamasına girmeye çalıştı.

BAŞKA HESABA EFT YAPILMIŞ

Kendi telefonunda bankanın mobil şubesine giremeyen Yüksel, iş çıkışı eve geldikten sonra mobil bankacılık uygulamasını başka bir telefona yükleyerek tekrar erişim sağlamaya çalıştı. Başkasının telefonundan uygulamaya erişim sağlamayı başaran Yüksel, hesabından 168 bin 500 lira ihtiyaç kredisi çekilerek Ahmet Çakır adında bir hesaba EFT yapıldığını fark etti.

Bankadan işleme ilişkin hesap detayını alan Yüksel, 12 ay vadeyle çekilen kredinin toplam borç tutarının 250 bin lira olduğunu öğrendi. Yüksel, yaşadığı olayın üzerine çözüm için gittiği banka şubesinden ‘savcılığa gidin’ cevabını alırken, bankada güvenlik zafiyeti olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘12 AY VADEYLE 250 BİN LİRA’

Konuya ilişkin konuşan Ferhat Yüksel, telefon ekranının kendiliğinden gidip gelmeye başladığını ve ardından ‘veriler temizlendi’ diye bir yazı çıktığını söyleyerek, kendi bankasına ait bir şey gördüğünü ancak tıkladığında, bankaya online işleme giriş kesinlikle giremediğini belirtti.

Kendisine hiçbir şekilde bildirim gelmediğini ve sadece cep şifre diye 4 defa şifre geldiğini ifade eden Yüksel, eve döndüğünde uygulamaya başka bir telefonla girdiğinde karşısına, Ahmet Çakır isimli kişi adına 168 bin 500 lira 12 ay vadeli kredi çekildiğini gördüğünü belirtti.

Banka şubesine gittiğinde, bankanın kendisine böyle şeylerle çok karşılaştığını ve savcılığa gitmesini istendiğini söyledi.

"HER AY 21 BİN TL ÖDEME"

Yüksel konuşmasının devamında, “‘Ödeyeyim’ diyorum, ‘bir şey diyemem’ diyor. Ben bunu ödesem olmuyor, ben 3 çocuk babasıyım, kirada oturuyorum, zaten geçinemiyorum. 12 ay vade yapmış her ay 21 bin, aylık hesapladığında 250 bin lira para yapıyor. Banka diyor ‘bizimle alakası yok’. Bu kesinlikle bankanın bir açığıdır. Benim telefon numaram güncel. Bu işlemi başka numaradan yapıyorsun demek ki. Sistemde gözüküyor benim telefon numaram. Bana ait olmadığı da gözüküyor” diye konuştu.

Yüksel, bankanın kendisine bu konuda bir geri dönüş yapması gerektiğini ve bu şekilde kendisinin de anında hesaplarını donduracağını ifade etti. Yüksel, ayrıca bankanın kendisine ödeme yapması gerektiğini söylediklerini ancak kendisinin bu parayı ödeyemeyeceğini vurgularken, gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar çıkacağını dile getirdi.