Eskiden Devletteydi. Parası olmayan uzaktan seyredecek

Bayram tatili için tatilcilerin uğrak noktalarından birisi olan Fethiye Ölüdeniz’deki Kumburnu Plajı. Tatil için buraya gelen vatandaşlar 2020 yılında özel bir firmaya 20 yıllığına kiralanan Kumburnu Plajının araç giriş fiyatına tepki gösterdi.

Eskiden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işletilen Fethiye Ölüdeniz’de yer alan Kumburnu Plajı ve çevresi 2020 yılına MUÇEV’e (Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi) devredilen Kumburnu plajı, MUÇEV tarafından 20 yıllığına özel bir işletmeye kiralandı.

Daha önceleri sembolik rakamlar ödeyerek bu plaja girebilen vatandaşlar artık plaja girmek için ciddi bir rakam ödemek zorunda.

PARASI OLMAYANLAR UZAKTAN BAKACAK

Sosyal medyadan plaj giriş fiyatlarını paylaşan tatilciler duruma isyan etti. Tatilcilerin tepki göstererek paylaştığı yeni fiyat tarifesi şu şekilde: Otobüs 1500, Karavan 600, otomobil 400 lira.

Sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren vatandaş, “Bu soruna acilen çözüm bulunmalı ve kıyılar halkın kullanımına acilen açılmalı” derken bir başka kullanıcı ise, “Ücretlendirmeyi yabancı turistler için yapar gibi yapmışlar. Kısacası parası olmayan gelmesin demişler. Fakir, fukara kimin umrunda” ifadelerini kullandı.

YAYA GİRİŞİ 50 TL

Plaja araçsız bir şekilde giriş yapmak isteyen vatandaşlardan 50 liralık bir giriş ücreti alınıyor. Yaya girişinden de ücret alınacağı plajın hemen girişinde yer alan fiyat tabelasında belirtiliyor. Tatile giden vatandaşlar araçlardan ziyade yaya girişlerinden de ücret alınmasını eleştiriyor.

Sosyal medyada fiyat tabelasını paylaşarak isyan eden kullanıcılar, plajın işletmesini 20 yıllığına alan MUÇEV’in Kumburnu Plajını işgal ettiğini, işletmenin kapatılarak halka açılması gerektiğini belirtti.