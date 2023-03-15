Bakanlığa bağlı plajlarda vurgun. Yolsuzlukları ortaya çıkaran genel müdür istifa ettirilmiş

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işlettiği plajlarda bankamatik memurlarına maaş ödenmiş ve çok sayıda yolsuzluk yapılmış. Hatta devletin parası dahi çalınmış. Yolsuzluklar ve usulsüzlüklerle dolu rapor ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin önünde. Ancak hâlâ bir işlem yapılmadı.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Bakanlık 1992 yılında tatil bölgelerindeki plajları işletmek için Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu. Bodrum, Çeşme, Manavgat, Belek, Kemer ve Marmaris gibi tatil beldelerindeki kamuya ait plajlar bakanlığın bu şirketi ile işletiliyor. 5 Ağustos 2022 tarihinde ise Turaş Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ne yeni genel müdür atandı. Genel müdür, hem şirketi hem de plajlardaki işletmeleri deyim yerindeyse didik didik araştırmaya başladı ve araştırmalarının sonucunda da bir rapor hazırladı. Genel müdürün hazırladığı raporda bankamatik personellerinden devletin çalınan paralarına kadar devletin nasıl soyulduğu gözler önüne serildi. Ancak bu raporunda ardından baskı gören genel müdür sadece 5 ay görevde kalabildi ve 24 Aralık 2022 tarihinde istifa ederek görevinden ayrıldı. Hazırladığı rapor ise hâlâ Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarının önünde duruyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen genel müdür ise “Bu zamana kadar ahlaklı ve özenli yaptığım görevimde bazı insanların ayağına basmam nedeniyle uzaklaştırıldım” dedi.

ÇALDIĞINI KABUL ETMİŞ

Skandallarla dolu olan ve devletin nasıl dolandırıldığının tek tek anlatıldığı raporun çarpıcı bölümleri şöyle:

• Marmaris Şube Müdürü usulsüzlükten işten çıkarılacağını anladığında kasadan 26 bin TL’yi alıp zimmetine geçirdiğine ve üstelik bunu imza ile kabul etmişken bu şahsı geri işe kim aldı? Üstelik şahsın suç kaydı da var.

• Benim göreve başladığım tarihten önce tüm plajlarda toplanan dövizlerin nereye gönderildiği ve işletmelerde belli kişilere yazılan fazla mesailerden yönetim kurulunun bilgisinin olup olmadığı izaha muhtaçtır.

• Turaş A.Ş.’nin personellerine iki ayda ödenen toplam 1 milyon 900 bin TL fazla mesai ücretinin nasıl oluştuğu, kontrol edilip edilmediği belirsizdir. Ayrıca A. S. firmasından elden alınan 50 bin TL’den şirket yönetim kurulunun bilgisi olup olmadığı da belli değildir.

• Belek Halk Plajı’nda A. S. isimli firması bakanlığa ait plajın içinde ayrı bir işletme gibi faaliyet göstermiş, halk plajı zarara uğratılmış. A. S. firmasından elden alınan paraların kime dağıtıldığı ise belirsiz. Ayrıca A.S. isimli firmanın gerçek sahibinin kim olduğu belli değildir. Bu firma bakanlığa ait Çamyuva, Kadriye, Belek,ve Bodrum Şubelerinde sözleşme kurallarına aykırı davranmıştır.

• Kaçak olarak alınan ve piyasa değeri üstünde ücret ödenen SambaPos’tan yönetim kurulunun bilgisi olup olmadığı bilinmemektedir. Öte yandan plaj işletmelerindeki gelirlerin hangi gün ve hangi aralıklarda şirket hesaplarına yattığı belli değildir. Gelirler ile yatan paralar birbirini tutmadığı çok basit bir muhasebeci gözüyle dahi anlaşılabilir.

• Belek ve diğer plajlarda bir peyzaj firmasına iş yapmadan fatura kesilmesine kimin izin verdiği ve ödemeleri kimin yaptığı araştırılmalıdır.

ELDEN PARA ALINDI

• Belek ve Kadriye Halk Plajı’nda düğün organizasyon firmasından kimler elden para almış ve şahıs hesabına kimler para havale ettirmiştir? Bu konuda banka dekontları ile paran alanlar hakkında belgeler mevcuttur.

• Kadriye Halk Plajı’nda M. Otel ile yapılan şezlong sözleşmesinden kaynaklı kamu zararı hesaplanmalı, M. Otelleri’nde kimlerin kaldığı ortaya çıkarılmalıdır. Bu plajdaki oyun alanından alınan paraların şirket hesabına girip girmediği hesaplanmalıdır.

ŞEMSİYE VURGUNU

• Lara Halk Plajı’nda Ö. İnşaat’tan önce 1 milyon 590 bin TL’ye satın alınan plaj şemsilerinin fiyatı tarafımca pazarlık yapılarak sonradan 1 milyon 60 bin TL’ye düşürülmüştür. Bu firmaya kim 1 milyon 590 bin TL’den sipariş vermiştir? Şemsiyenin piyasa değeri 1 milyon 60 bin TL’dir. Bakanlık kanadından bir yönetim kurulu üyesi, şahsımı arayıp şemsiyeleri satın almamı, sipariş onayı olduğunu söyledi, ben direnince Whatsaptan "Tamam pazarlık yap al" dedi.

• Çamyuva Halk Plajı’nın önceki müdürü müşterilerin loca ücretlerini almış, cebine atmış.

• Turaş’ın merkez ofisi tehlikeli iş sınıfına aldırılarak sendikaya kaydı yapılmış ve şirket milyonlarca zarara uğratılmış. Ayrıca burada iki bankamatik memuru tespit ettim. Birini işten çıkardım ama E. A. isimli şahıs hiç işe gelmeden maaş almaya devam etmektedir. Bu şahıs kim tarafından korunmaktadır? Kimden bu gücü almaktadır?

• Şirket Genel Müdür Yardımcısı M. Y.’nin ismi Azerbaycan üzerinden uluslararası İran ambargosunu delen ve filo dolandırıcılığına karıştığı halde bu şahsi kim işe aldı?

ÇİFT MAAŞLI YÖNETİM

Turaş A.Ş.’nin yönetim kurulunda yer alan isimler ise kamunun çift maaşlı bürokratları. Şirketin yönetim kurulunda yer alan İzzet Güven, bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanı. Nihat Umut Döktür ise aynı zamanda bakanlığın Personel Genel Müdürü. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da şirketin yönetimdeki bir başka isim. Bakanlığın Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Müfettişi Hasan Hüseyin Kınıklıoğlu ve bakanlık bürokratı Eras Eraslan da şirket yönetiminde yer alıyor.