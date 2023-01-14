Eskişehir Sivrihisar SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Eskişehir Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olmak üzere geçici 4 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2- Medeni Haklan Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak,

3-18 Yaşan bitirmiş olmak ve 50 yaşım doldurmamış olmak,

4-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.(Yapılacak Güvenlik Soruşturması ile tespit edilecektir)

5-Türk Ceza Kanunun 53.maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı saçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6-Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.

7-Adil ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

8-En az ilkokul mezunu olmak

ÖZEL ŞARTLAR

1-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

2-Geriatri mezunu olmak veya Hasta ve Yaşlı Bakım konularında sertifika sahibi olanlar önceliklidir.

BASVURU ICIN GEREKEI BELGELER

1-Ikametgah Belgesi veya (adres beyanlı nüfus kayıt örneği)

2-Nüfus cüzdanı Fotokopisi

3-Adli Sicil Kaydı (Kamuya Verilmek Üzere)

4-Çalışmasına Engel Olmayacağına Gösteren Aile Hekiminden Alinan Sağlık Raporu

5- Temizlik Yönetim Kursu, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri kursu, Yaşlı Bakım Elemans Yetiştirme Kurslarında sertifikası olanlardan istenecektir.

6-is Başvuru Formu (Sivrihisar SYDV'den alınıp doldurulacaktır.)