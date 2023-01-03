Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.

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