Eskişehir’de akademisyene silahlı saldırı. 14 Mayıs’ta MHP'nin milletvekili adayıydı

MHP'nin Eskişehir 3. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, aracının önünü kesen iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Eskişehir’de akademisyene silahlı saldırı. 14 Mayıs’ta MHP'nin milletvekili adayıydı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

AA'nın aktardığına göre, Eskişehir Tepebaşı ilçesi Boyacıoğlu Mahallesi yakınında Ayas'ın kullandığı otomobilin önü iki kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Ayas, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Ayas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliler Z.E.E. ve B.E'nin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Doç. Dr. Muhammet Bahadır Ayas'ın, 14 Mayıs'taki seçimlerde MHP'den Eskişehir 3. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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