İşte 2023 Türkiye’sinde akademisyenlerin getirildiği nokta. Kongrelere gidemiyor, kiralarını dahi ödeyemiyor

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2023 Türkiye’sinde akademisyenlerin şartlarının getirildiği noktaya dikkat çekti. Fakıbaba akademisyenlerin yurt içindeki kongrelere bile katılamadıklarını söyledi.

İşte 2023 Türkiye’sinde akademisyenlerin getirildiği nokta. Kongrelere gidemiyor, kiralarını dahi ödeyemiyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili Fakıbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında akademisyenlerin sorunlarını dile getirdi.

“BIRAKIN YURT DIŞINI YURT İÇİNDEKİ KONGRELERE BİLE GİDEMİYORLAR”

Bir grup akademisyenle bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini aktaran Fakıbaba, "Akademisyenlerimiz bırakın yurt dışı kongreleri, yurt içindeki kongrelere bile katılmadıklarını söylediler. Ankara'dan İstanbul'daki bir kongreye katılmak için 6-7 bin lira gibi bir ücret ödemek zorunda olduklarını dile getirdiler. Görüşmede kiralarını dahi ödeyemeyecek durumda olduklarını, çocukları için iyi bir gelecek kuramadıklarını gördüm" diye konuştu.

Bir akademisyenin kendisine gönderdiği mektubu okuyan Fakıbaba, Türkiye'nin, akademisyenlerine hak ettiği maaşı vermesi gerektiğini söyledi.

“HÜKÜMET AKADEMİSYENLERİN YURTDIŞINA GÖÇ ETMELERİNE SESSİZ KALDI”

Fakıbaba, "Hükümet doktorların, mühendislerin ve akademisyenlerin yurtdışına göç etmelerine sessiz kaldı. İnşallah bilim insanlarının çığlıklarına duyarlı olurlar. Akademisyenlerin zam ve diğer özlük haklarını akademisyene yakışır bir şekilde düzenlenmesini, yurt dışına kaçışların önüne geçilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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