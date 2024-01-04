Eskişehir'de bariyere ve direğe çarpan cipin sürücüsü öldü

Eskişehir-Ankara kara yolunda Sivrihisar mevkisinde meydana gelen kazada, Şerif Ahmet Bal isimli vatandaş, kullandığı cipin direksiyon hakimiyetini kaybederek Afyonkarahisar yol ayrımındaki bariyere ve Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Bal, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.