Eskişehir’de bin 14 şüpheliye yüzbinlerce lira ceza kesildi

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde devriye ekipler, trafik ekibi ve yaya timler ile birlikte uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalar kapsamında bin 14 şüphelinin ve 698 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 2 şüphelinin hırsızlık, 1 şüphelinin 2 adet ailenin korunması suçundan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca, 1 şüpheliden 8,47 gram esrar, 1 şüphelinin aracından 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 1 şarjör ele geçirildiği, 3 şüpheliye yoklama kaçağı olarak işlem yapıldığı, 6 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 9 araç sürücüsüne muayene geçerlilik süresinden, 8 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 1 araç sürücüsüne dur ihtarına uymamaktan dolayı gerekli cezai işlemlerin uygulandığı edilen bilgiler arasında.

Çalışmalarda ayrıca, 1 sahte plakalı araç trafikten men edilirken, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığı ve 29 araca çeşitli maddelerden 110 bin 343 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.