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Tarlada yanan araç küle döndü

Eskişehir’de bir tarlada bulunan hafif ticari araç, kaput kısmından başlayarak alev alev yandı. 

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:04
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Eskişehir’de hafif ticari araç alev alev yandı

Tarlada yanan araç küle döndü
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Eskişehir’de alevlere teslim olan hafif ticari araç küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Osmaniye Mahallesi’nde bir aracın yandığına yönelik yapılan ihbarla birlikte çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu Alpu’nun Osmaniye Mahallesi’nde M.E.A. isimli şahsın tarlasını kontrol ettiği esnada hafif ticari aracın kaput kısmından başlayarak yandığını fark ettiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonucu 120 bin liralık maddi hasarın oluştuğu araç kullanılamaz hale geldi.


(Kaynak: İHA)

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