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  • Fatih'te korkutan yangın! Diğer araçlara sıçradı, patlama sesleri duyuldu

Fatih'te korkutan yangın! Diğer araçlara sıçradı, patlama sesleri duyuldu

İstanbul Fatih’te bir araçta başlayan yangın 4 araca daha sirayet edince çevrede büyük panik yaşandı. Yer yer yaşanan patlamalar korku dolu anlara sebep oldu. Yangının teknik sorunlardan kaynaklandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 01:01
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Diğer araçlara sıçradı, patlama sesleri duyuldu. Fatih'te korkutan yangın

Fatih'te korkutan yangın! Diğer araçlara sıçradı, patlama sesleri duyuldu
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İstanbul Fatih'te bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA’nın aktardığına göre, Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.

Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMALAR KORKUTTU

İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.

Cep telefonu kamerası görüntülerine yansıyan yangında alevlerin arasından patlama sesleri de duyuldu.

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