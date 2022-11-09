Bursa’da yangın faciası: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
İHA’nın haberine göre; Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında 8'i çocuk 9 kişi öldü.
Yangın 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi.
Çocuklardan ikisinin anneye, altısının ise annenin kardeşine ait olduğu öğrenildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerinde incelemelerde bulundu.
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