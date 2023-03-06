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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:16
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı ilçelerdeki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayının şüphelileri İrfan H, Oğuzhan K. ile Emre Ü'yü saklandıkları evlerde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılardan İrfan H'nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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