Eskişehir’de işçiler kendini madene kapattı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar Holdinge bağlı Doruk Madencilik’te çalışan yüzlerce işçi kesilen maaşları ve aylardır ödenmeyen alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme başlamıştı, işçiler bugün kendilerini çalıştıkları madene kapattılar.

Eskişehir’de işçiler kendini madene kapattı

Tamer Toraman - Eskişehir / YENİÇAĞ

Bugün saat 16’da kendilerini maden ocağına kapatan işçilerin haklarını alamazlarsa açlık grevine gidecekleri öğrenildi. Madende örgütlü Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık, işçilerin grev kararı alma gerekçe ve taleplerini şu sözlerle anlatmıştı;

“200 kişinin işçi başına 200 bin liralık kıdem tazminatı alacakları dokuz aydır ödenmiyor. 650 kişinin Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan ve yüksek hakemden gelen karar bağlamında kişi başı ortalama 150 bin TL alacakları ödenmiyor. Çalışanlardan kesilen bireysel emeklilik ve icra kesintileri hesaplarına yatırılmıyor. Maaşlar düzenli ödenmiyor. İşçilere tebliğ edilmeden çalışma yerleri değiştiriliyor, maaşları düşürülüyor. 200 kişinin işçi başına 200 bin liralık kıdem tazminatı alacakları dokuz aydır ödenmiyor. 650 kişinin Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan ve yüksek hakemden gelen karar bağlamında kişi başı ortalama 150 bin TL alacakları ödenmiyor. Çalışanlardan kesilen bireysel emeklilik ve icra kesintileri hesaplarına yatırılmıyor. Maaşlar düzenli ödenmiyor. İşçilere tebliğ edilmeden çalışma yerleri değiştiriliyor, maaşları düşürülüyor”

whatsapp-image-2023-08-31-at-19-39-33-1.jpegTürkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı;

“160 işçi yer altına kendilerini kapattılar, haklarının ödenmediğinden dolayı. Dokuz aydır anlaşmazlıkları var. İşçiler bekledi bekledi sorun buraya kadar geldi. Şu an kapanma eylemindeler. Sorunlarına çare olunmazsa açlık grevine kadar gidecek bu iş”

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