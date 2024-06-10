Eskişehir'de operasyon. 8 tutuklama

Aktarılan bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirli zamanşar arasında Eskişehir genelinde denetim yapıldı. Bu denetimlerde toplam 29 olaya müdahale yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda 46 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 8 şahıs tutuklandı ve 38 şahıs serbest bırakıldı. Ekiplerin yaptıkları aramalarda ise 144,19 gram metamfetamin, 538 adet sentetik ecza hapı, 101 bin 500 kök haşhaş, 33 gram esrar, 103 adet ecstasy hap, 83,85 gram bonzai, 228,85 gram skunk, 0,4 gram Afyon sakızı, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 1 tabanca, 230 adet fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 30 adet kurusıkı fişek ele geçirildi.