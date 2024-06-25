Eskişehir’de şüpheli çanta paniğe neden oldu

Kaynak: İHA
Eskişehir’de şüpheli çanta paniğe neden oldu

Eskişehir’de eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede bulunan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından kontrollü patlama ile imha edildi.

Çantanın içinden bebek malzemeleri çıktı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak’ta bir aracın camından bırakıldığı iddia edilen çanta, paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli çantanın çevresinde jammer ile sinyal kesilirken, koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı fünye yerleştirdi. Kontrollü patlama ile imha edilen çantadan, bebek ilaçları ve malzemeleri çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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