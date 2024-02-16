Eskişehir’de tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi

Kaynak: İHA
Eskişehir’de tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi
Eskişehir’de tefecilik yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan çalışmalar neticesinde, 3 şahsın kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü kurarak baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri, zorla nakit paralarını aldıkları yönünde ihbar alındı.

Şüpheliler hakkında yapılan araştırmada, şahıslara senetle borç para verdikleri, cebir ve şiddetle borçları katladıkları, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerlerine geçirerek tefecilik yaptıkları belirlendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Adli makamlardan alınan arama kararı kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde ve araçlarında gerçekleştirlen aramada; 5 milyon 890 bin TL değerinde 3 adet isme yazılmış senet, 48 adet senet, 19 adet tapu senedi, 19 adet çek, 1 adet otomatik av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 3 adet telefon ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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