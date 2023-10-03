Eskişehir’de terör firarisi şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kamu düzenini sağlanması, vatandaşların temel hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliklerini hedef alan terör örgütleri tarafından gerçekleştirilebilecek sansasyonel eylemlerin önlemesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 25 ekip ve 72 personel görev yaparken, 55’i yabancı uyruklu toplam 477 şahıs ve 45 araç sorgulandı.

Yapılan kontrollerde, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.