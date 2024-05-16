Eskişehir’de yakalanan 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Kaynak: DHA
Eskişehir’de yakalanan 10 FETÖ şüphelisi adliyede
Eskişehir’de FETÖPDY terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 5'i kamu personeli 19 kişi gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖPDY terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen 5'i kamu personeli 19 şüpheli kişi yakalanmasına karar verdi.

Harekete geçen polis ekipleri, 19 şüphelinin adreslerini tespit ederek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan 9 şüpheli kişi etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakıldı. 3'ü kadın 10 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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BAKANLIĞA MAHREM YAPI OLARAK GİRECEKLERDİ

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturmada 5'nin kamu personeli, 14'nün ise özel sektörde çalıştığı tespit edilen şüphelilerin, örgütün mahrem yapısı için 20122013 yıllarında Adalet Bakanlığı'na alınacak kişiler olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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