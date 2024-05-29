Eskişehir’de yapılan trafik denetimlerinde 619 araç sahibine 525 bin 997 TL ceza verildi

Kaynak: İHA
Eskişehir’de yapılan trafik denetimlerinde 619 araç sahibine 525 bin 997 TL ceza verildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından, abartılı egzoz kullandığı ve hatalı park ettiği tespit edilen araçlara toplam 619 araca 525 bin 997 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, belirli tarihler arasında yapılan denetimlerde edinilen bilgilere göre abartılı egzozlu araçlara ve hatalı park yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

trafik-a2au-cover.jpg

Yapılan denetimlerde 13 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 83 bin 707 TL, 82 araca ise duraklamanın yasak olduğu yerlerde park yapmaktan 56 bin 580 TL, 524 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 385 bin 710 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalar neticesinde toplam 619 araca 525 bin 997 TL işlem uygulandığı bildirildi.

Son Haberler
Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu Gündem
Şeker hastalığında devrim gibi gelişme. Milyonlarca hastayı ilgilendiriyordu çözümü bulundu
Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem Yerel Haberler
Sosyal medya hesabından silah paylaşana adli işlem
Süper Lig'in MHK'daki prenslerini açıkladı Spor
Süper Lig'in MHK'daki prenslerini açıkladı
Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru Dünya
Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru
Hollanda EURO 2024 kadrosunu açıkladı. Eski Beşiktaşlı kadroda Spor
Hollanda EURO 2024 kadrosunu açıkladı. Eski Beşiktaşlı kadroda
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti Dünya
İsrail Refah'ta bir evi bombaladı: 3 çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetti
Bakanlığa bağlı çocuk evinde cinsel istismar rezaleti Gündem
Bakanlığa bağlı çocuk evinde cinsel istismar rezaleti