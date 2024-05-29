Eskişehir’de yapılan trafik denetimlerinde 619 araç sahibine 525 bin 997 TL ceza verildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, belirli tarihler arasında yapılan denetimlerde edinilen bilgilere göre abartılı egzozlu araçlara ve hatalı park yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 13 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 83 bin 707 TL, 82 araca ise duraklamanın yasak olduğu yerlerde park yapmaktan 56 bin 580 TL, 524 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 385 bin 710 TL idari para cezası uygulandı. Çalışmalar neticesinde toplam 619 araca 525 bin 997 TL işlem uygulandığı bildirildi.