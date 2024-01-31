Eskişehir'in barajlarında son durum belli oldu? DSİ duyurdu…

DSİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Porsuk Barajı geçen yıl 24 Ocak’ta 161,5 milyon metreküp suyla yüzde 37,2 doluydu. Bu yıl aynı tarihte ise sonbahar ve kış aylarında yağan yağmurlar sayesinde 208,6 milyon metreküp suya ve yüzde 48 doluluğa ulaştı. Porsuk, Kunduzlar, Çatören, Dodurga ve Aşağı Kuzfındık barajlarının doluluk oranı ortalaması da son yağışlarla birlikte yüzde 41,16 oldu. Barajlardaki su hacmi yaklaşık yüzde 20 artarken, kentteki 24 gölün doluluk durumu da aynı şekilde arttı.

“BARAJLAR DOLDUKÇA HERKES KAZANIR”

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, kentteki yağışların bütün ürünlere yaradığını belirtti. Barajları nisan yağmurlarıyla tam dolacaklarını söyleyen Uzun, “Ekinler sulanmak zorunda. Mısır, domates, pancar ekeceğiz, bunları da sulayacağız. Barajlar doldukça her şey güzelleşir. Yer altı suları da bundan faydalanır. Umarım daha da artar.” dedi.

Uzun, şimdilik çiftçilerin bölgede buğday ve arpa ektiğini ifade ederek, “İleri zamanlarda, mart sonunda mısır, ayçiçeği ve domates ekeceğiz. Barajlar doldukça bunlar da iyi olur. Şu an Keskin Barajı’na su geliyor. Eğriöz Mahallesi ve diğer yerlere düşen kar, eriyip Keskin Barajı’na akıyor. Diğer barajlarda da yağış sebebiyle epey doluluk var, inşallah.” şeklinde konuştu.