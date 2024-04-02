Eskişehir'in efsane başkanı Yılmaz Büyükerşen bu sözlerle veda etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2019-2024 döneminin son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 25 yıldır görev yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, yaptığı duygusal konuşmayla meclise veda etti.

Meclisin son oturumunda AK Parti, CHP, DSP, MHP ve Yeniden Refah Partili üyeler, gündem maddelerine ait raporları ve gündem maddelerini oy birliği ile kabul etti. Bu durumun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarihinde güzel bir örnek teşkil ettiğini belirten Büyükerşen, oy birliği ile alınan kararlar için tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Toplantıda söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Yılmaz Büyükerşen’e 25 yıldır Eskişehir’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Sizlere sağlıklı ömürler diliyoruz. 25 yıllık başarılı belediyeciliğin herkese örnek olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise 1999’da başlayan sürecin bugüne kadar geldiğini belirterek, “Eskişehir’de çok önemli işlerin mimarı ve bizlere rehber oldunuz. Sizi Tepebaşı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi. Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da Büyükerşen’in tecrübelerinden çok faydalandıklarını ifade ederek teşekkürlerini dile getirdi.

“HAK, HUKUK VE ADALETTEN AYRILMAYIN”

Meclis üyelerinin konuşmalarının ardından son olarak söz alan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 1999 yılında rahmetli Bülent Ecevit’in kendisini siyasete davet etmesiyle bu yolculuğun başladığını anımsatarak, “25 yıl az bir zaman değil. Bu mecliste her dönem farklı meclis üyeleri de oldu. Burada çok farklı ve ağır tartışmalar da yaşandı. Eninde sonunda Eskişehir’in yararına olan projeleri gerçekleştirebildik. Son dönem meclisindeki arkadaşlarımdan memnunum. Evet eleştiriyorlardı, elbette eleştireceksiniz. 25 yıldır belediye başkanıyım elbette beğendiğiniz, beğenmediğiniz proje ve icraatlar olacaktır. Beni bunlarla hatırlayın. Ama hiçbirinize kırgın değilim. Eğer mecliste sesimi yükselttiysem, kalbinizi kırdıysam özür dilerim. Bundan sonra sizlere yaşamınızda sağlık ve başarı diliyorum. Elbette siyasetin içinde olacaksınız. Siyasette ve demokraside hak, hukuk ve adalet üzerinde durmaya devam edin. Hayatın her aşamasında da denge çok önemlidir. Demokraside de, cumhuriyette de dünyada da her şey denge üzerine kuruludur. Hepinizi çok seviyorum, hoşça kalın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ataç ve Kurt, Başkan Büyükerşen’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim ettiler. Meclis oturumu Başkan Büyükerşen’in uzun süre ayakta alkışlanması ile kapandı.