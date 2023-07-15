Eskişehirlileri 140 polisle didik didik arandı

Eskişehir’deki denetimlerde 3 bin 647 kişiyi sorgulayan polis ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası, aranması, para cezası bulunan ve yoklama kaçağı olan şahısları tespit ederek haklarında işlem yaptı.

KAYNAK: İHA
Eskişehirlileri 140 polisle didik didik arandı

İHA'nın haberine göre, dün gece saat 21.30 ile gece yarısı 00.00 saatleri arasında il genelinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 140 polis ve 1 Tim Çevik Kuvvet Personeli’nin katılımıyla çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 3 bin 647 şahıs sorgulandı. Şahısların sorgusunda; Bir şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı, ayrıca 16 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 1 şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ,bulundurmak suçundan arandığı, 1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı, ayrıca 10 bin 590 liraadli para cezasının olduğu belirlendi.

Ayrıca 1 şahsın kumar oynanması için yer temin etmek suçundan arandığı, 1 şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan arandığı, 1 şahsın ‘Sporda şiddetin önlenmesine yönelik seyirden yasaklanma’ suçundan arandığı, 1 şahsın hırsızlık suçundan arandığı, 1 şahsın da basit yaralama suçundan arandığı tespit edilirken, toplamda 8 şahsın aranmasının olduğu, 5 şahısın ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Ayrıca ekipler 60 umuma açık yer denetledi. Denetlemeler sonucunda; 1 işletmede 3 çalışanın SGK ve kimlik bildirim kaydınının olmadığı, 2 işletmenin canlı müzik izin belgesinin bulunmadığı, 1 işletmede kapalı alanda sigara kullanım yasağı ihlali ve 1 işletmede mesul müdürün işletmede olmadığı tespit edildi.
Gece polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 259 araç kontrol edilirken, 35 sürücüye toplam 123 bin 376 lira para cezası uygulandı.

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