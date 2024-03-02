Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti

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Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı hayatını kaybetti
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti. Arlıel’in vefatı sonrası sinema dünyasının ünlü isimleri başsağlığı mesajları yayınladı.

‘Av Mevsimi’, ‘Eşkıya’ gibi filmlerin de yapımcısı Gülengül Arlıel, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sonucu yaşamını yitirdi.

Arlıel’in hayatını kaybettiğini kendisinin de asbaşkanı olduğu Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı. Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz. Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun.”

Arlıel’in ardından Pınar Altuğ Atacan, Mert Fırat, İdil Fırat ve Suzan Kardeş gibi isimler de başsağlığı mesajı yayınladı.

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