Esnaf kan ağlıyor: Sinek avlıyoruz

Kahvehane ve çay ocaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Gürer’e vatandaşlar hayat pahalılığı ve dur durak bilmeyen zamlardan dert yandı.

Gürer’in ziyaret ettiği “ekmek arası” ve dürüm işi yaparak geçinen küçük esnaf Cemil Kılıç, “İlçede pazar kurulduğu gün dahi müşteri gelmiyor. En azından pazar kurulduğunda eski işimiz olsun bekliyoruz. Ama müşteri çok düştü. Gelirimiz çok daraldı. Elektrik ve kirayı ödeyemeyecek duruma geldik. Ne yapacağımızı bilmez haldeyiz. Müşteri gelmeyince işlerimiz durdu. Sinek avlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahvelerde hayvancılık yapan besici ve süt inekçiliği yapanlar da çok sayıda ahırın boş olduğunu ve artan girdi maliyetleri ile hayvanları kesime verdiklerini anlatırken kahvelerde emekliler de “Aldığımız ücretle ilçede dahi geçinemez duruma düştük. Baştakiler halimizi görmüyor mu? Duymuyor mu?” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Ziyaretlerle ilgili konuşan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Esnafı ve vatandaşı dinledim. İlçelerde dahi geçim çok zorlaşmış. Büyük kentlere göre daha uygun sayılacak şartlarda yaşam süren ilçelerde de ekonomik sorunlar her kesimi sargılamış. Emekli de, çiftçide, esnafta dert küpü. Kahvede masada oyun kuran yanında izleyici oturmamasını ister hale gelmiş. Çünkü onun içeceği bir bardak çay dahi hesaplanır hale gelmiş. Tam anlamıyla geçinmeye çalışır duruma yaygın kesim düşmüş durumda. Ekonominin Düzeleceği inançları da zayıflamış. Ne olacağını yaşayarak göreceğiz diye karamsar bir noktadalar” dedi.