Esnaf silahlarla çatıştı

Diyarbakır’da esnaf arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi yaralandı.

Esnaf silahlarla çatıştı

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Yanık Çarşı'da meydana geldi. Saat 11.30 sıralarında esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.A.’nın silahı ateşlemesiyle 58 yaşındaki A.S., 22 yaşındaki oğlu O.S. ile 58 yaşındaki S.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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