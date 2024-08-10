Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon lira dolandırdılar

Şüphelilerin, alışveriş yaptıkları esnafa ödeme bahanesiyle cep telefonu ve mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

33 iş yerinden yaklaşık 3 milyon tl dolandırdılar

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki çeşitli iş yerlerinin internet bankacılık bilgileriyle dolandırıldığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık şüphelilerinin Onur E. (26), Ozan E. (19) ve Yunus Ç. (21) olduğu tespit edildi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 26 bin 700 TL, 12 adet banka kartı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aynı yöntemle 13 ilde suç işlediler

Şüphelilerin, Kütahya’nın yanı sıra Rize, Bilecik, Trabzon, Eskişehir, Artvin, Antalya, Mersin, Samsun, Gaziantep, Tekirdağ, Çankırı, Hakkari, Denizli ve Bursa’da da benzer yöntemle 33 iş yerini dolandırdığı ortaya çıktı. Onur E.'nin 28, Ozan E.'nin 23 ve Yunus Ç.'nin 20 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan sabıkalarının olduğu belirlendi.

Dolandırıcılık yöntemleri

Şüpheliler, müşteri olarak gittikleri iş yerlerinde alışveriş yaptıktan sonra, ödemeyi IBAN üzerinden yapacaklarını belirterek, esnaftan mobil bankacılık uygulamalarını açmalarını istedi. Bu sırada, mağdurların telefon şifresi ve internet bankacılığı bilgilerini ele geçiren şüpheliler, mağdurların hesaplarındaki tüm bakiyeyi, nakit avans ve hızlı kredi işlemleriyle önceden kiraladıkları banka hesaplarına transfer etti. Mağdurlara, ödemenin birkaç dakika içinde hesaplarına geçeceğini söyleyen şüpheliler, ardından ortadan kayboldu.

Tutuklandılar

Nitelikli dolandırıcılık ve açıktan hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.