Telefonunuza gelen bu mesaja tıklamayın. Banka hesabınız boşaltılabilir

Teknolojinin gelişmesiyle dolandırıcılık yöntemleri de pes artık dedirtiyor.

Son zamanlarda ‘Yasa dışı bahis oynadınız’ diyerek ilk önce mesaj daha sonra da arama yöntemiyle vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar kurdukları sistemle devlet kurumlarının internet sitelerini birebir taklit ediyor.

ÜST DÜZEY TAKLİTÇİLİK

Milliyet’ten Alayna Sevim'in haberine göre, M.M.K. isimli vatandaş, kendisine gelen mesajla dolandırıcıların ağına çekilmek istendiğini ifade ederek, kendisine ‘Dosyanız için son gündür’ uyarılı, adının ve soyadının yazdığı bir mesaj geldiğini, mesajın altında link olduğunu, linke tıkladığında e-devlet sitesinin aynısı bir siteye yönlendirildiğini, buraya kadar yaşanan durumdan şüphelenmediğini söyledi.

Numarayı aradığını belirten M.M.Ki, dolandırıcıların telefonu açmadığını, daha sonra da ‘sizi yetkili kişiye bağlıyoruz’ diye kendisini 11 dakika beklettiklerini söyledi.

Tekrar aradığında kendisine linke tıkla dediklerini belirten M.M.k, karşısına e-devlet sayfası açıldığını, şifresini de girdiğini, Sonrasında önüne dava dosyasının olduğu dosyanın geldiğini, PDF halini indirdiğinde orada borcunun olduğunu gördüğünü söyledi.

“DOSYANIN İÇERİSİNDE 21 BİN 712 LİRA BORCUM OLDUĞU YAZIYORDU"

Vatandaş, “Dosyanın içerisinde 21 bin 712 lira borcum olduğu yazıyordu. Dosyada hakimin adına kadar da bilgi mevcuttu. Bana ‘yasal bahis sitesine üyesiniz’, ‘364 liralık bir bahis oynamışsınız’ dediler. Sonra ocak ayında yine bu sitelere giriş yapıp bin liralık oyun oynadığımı söylediler” ifadelerini kullandı.

Hiçbir yerde kimlik numarasını görmeyince dolandırıldığını anlayan vatandaş, sonrasında dolandırıcıların oyununu anlamak için taksitle ödeme seçeneği var mı diye sorduğunu, kendisine ücretin yarısını bu hafta diğer yarısını ay sonuna kadar öderse dosyanın kapanacağını söylediklerini, bir de kendisine tutuklama kararı dahi çıkabilir dediklerini anlattı.

ORGANİZE ŞEBEKE SİTELERİ KOPYALIYOR

Etik Hacker Tamer Şahin ise dolandırıcıların siteleri kopyaladıklarını ifade ederek, önemli uyarılarda bulundu.

Herhangi bir internet sitesini kopyalamanın çok basit bir iş olduğunu belirten Şahin, son zamanlarda e-devlet kopyalaması ile ilgili çok şikâyet aldığını, yasa dışı bahsin Türkiye’de çok yaygın olduğu için telefon numaralarına rastgele SMS atarak "oltalama" denilen yöntemle bu saldırıları gerçekleştirdiklerini, bu yasa dışı bahis sitelerine de çok fazla sayıda insan üye olduğu için onlar da panikleyip bu ödemeleri yapabildiklerini söyledi.

GELEN SMS'LERDEKİ LİNKLERE TIKLAMAYIN

Gelen SMS’lerdeki linklere olabildiğince tıklanmaması gerektiğini söyleyen Şahin, hiçbir zaman insanlara SMS ve mail yoluyla haber verilerek cezanın online olarak ödenmesi sistemi olmadığını, Girilen internet sitesinin adresinin iki kez kontrol edilmesi gerektiğini, sitenin yanında yeşil kilit işaretini görmenin gerekli olduğunu, güvenilmeyen platformlara ise para yatırmamanın önemli olduğunu söyledi.

Devlet kurumlarının özel sistemlerini hacklediklerini belirten Şahin, dolandırıcıların SMS gönderim panellerinin şifrelerini kırıp insanlara mesaj gönderdiklerini, burada organize bir suç ve şebeke olduğunu, para gönderin dedikleri İBAN'ların da başkalarından kiralayarak aldıklarını, insanların bilinçlenmesi gerektiğini, devletin kurumlarının kimseden bu şekilde para istemeyeceğini ifade etti.