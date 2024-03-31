Esnaftan bayram ümidi

Kaynak: AA
Esnaftan bayram ümidi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi bekleniyor." Dedi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasada hareketliliğin başladığını belirten Palandöken, bayram tatilinin 9 gün olmasının turizm sektörünü de canlandıracağını söyledi.

Piyasada seçim hareketliliği de var ama vatandaş bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladığını belirten Palandöken, bu yıl yüksek enflasyon tüm kesimleri mağdur etse de herkes bayram dolayısıyla çocuklarına mutlaka bir şeyler aldığını aktardı.

Palandöken, bu bayram, bayramlık alışverişlerinden ikramlık alışverişlerine kadar piyasaya yaklaşık 50-60 milyar lira girmesi beklendiğini ifade etti.

Palandöken, bayram tatilinde şehirlerarası yolculukların da artacağını söyleyerek, kıyafet ve ayakkabı ile kolonya, şeker, çikolata gibi ikramlıklarda, baklava ve su böreği gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinde satışların günler öncesinden başladığına dile getirdi.

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