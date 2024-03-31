ABD Çin kısıtlamalarını güncelledi

Biden yönetimi, Pekin'in çip yapım endüstrisini ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle engelleme çabasının bir parçası olarak, Çin'in ABD yapay zeka (AI) çiplerine ve çip yapım araçlarına erişmesini zorlaştırmayı hedefleyen kuralları düzenlemeye gitti.

Ekimde yayınlanan kurallar, Washington'un ilerleyen teknoloji sektörünün Çin'in ordusunu güçlendirmeye yardımcı olabileceği endişeleri üzerine Pekin'e baskı uygularken, Nvidia ve diğerleri tarafından tasarlanan daha gelişmiş AI çiplerinin Çin'e sevkiyatını durdurmayı hedefliyor.

PERŞEMBE BAŞLIYOR

166 sayfa uzunluğundaki yeni kurallar perşembe günü yürürlüğe girmiş olacak. Mesela, Çin'e çip sevkiyatlarına ilişkin kısıtlamaların bu çipleri içeren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olduğunu belirttiler.

İhracat kontrollerini denetleyen Ticaret Bakanlığı, önlemleri güçlendirmeye ve ince ayar yapmaya çalışırken Çin'e teknoloji sevkiyatları üzerindeki kısıtlamalarını güncellemeye devam etmeyi planladığını aktardı.