Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers, Jeffrey Epstein maillerinde ismi geçtiği için yürüttüğü kamu görevlerinden ayrılma kararı aldı.

Summers'ın ismi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in e-postalarında geçiyordu. Summers, CBS News'e yaptığı yazılı açıklamada, "Eylemlerimden dolayı utanç duyuyorum. Epstein ile iletişimi sürdürme yönündeki yanlış kararımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullandı.

Yürüttüğü tüm kamu görevlerinden çekileceğini belirten Summers, akademik görevlerine ise devam edeceğini aktardı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin geçen hafta kamuoyuyla paylaştığı belgeler arasında yer alan e-postalar, Summers ile Epstein'ın sık sık akşam yemeklerinde bir araya geldiğini ortaya koydu.

Summers, eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı, Barack Obama döneminde ise Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü olmuştu.

Harvard Üniversitesi Rektörü olarak 2001-2006 yıllarında görev yapan Summers, halen üniversitede profesörlük görevini sürdürüyor.