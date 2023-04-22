Esra Abacıoğlu Akcan'dan 8 şarkılık Necil Kazım Akses yorumu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Soprano Esra Abacıoğlu Akcan, Devlet Opera ve Balesi Baş Korrepetitör Fügen Yiğitgil uzun süre üzerinde çalıştıkları, Türk Beşlerinin son temsilcisi Kompozitör Necil Kazım Akses'in 8 şarkısını kaydını İTÜ MIAM Stüdyosunda gerçekleştirdiler.

Esra Abacıoğlu Akcan'dan 8 şarkılık Necil Kazım Akses yorumu

Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk kuşak bestecilerden Necil Kazım Akses'in besteleri usta Soprano Esra Abacıoğlu Akcan tarafından profesyonel anlamda ilk defa yorumlandı.

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Bestekar Akses, Cahit Külebi, Oktay Rıfat gibi farklı üsluptaki şairlerden seçtiği şiirleri kendi musiki üslubuyla besteler ve bu eserlere "poem" adını verir. "Müzikli şiir" olarak da tanımlanan poemler şimdi Esra Abacıoğlu Akcan'ın sesinde can buluyor.

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Kaydı tamamlanan ilk eserler, Akses'in 1964 tarihli "Portreler i-piyano için 6 poem" adlı eser albümünden, Orhan Veli Kanık'ın "Anlatamıyorum" ve Melih Cevdet Anday'in "Alaturka" şiirleri üzerine şarkılar.

Bu 8 eseri yeniden yorumlayan sanatçının, prodüksiyon çalışması Ak Müzik tarafından yapılan albüm kaydı, Türkiye ve tüm dünyada popüler dijital müzik platformlarında sanatseverlerle buluştu.

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