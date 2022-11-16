Oyuncu Esra Dermancıoğlu açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu son olarak sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Peki, Esra Dermancıoğlu kime çağrı yaptı, neden gündem oldu? Esra Dermancıoğlu ne dedi?

Daha önce ürtiker hastası olduğunu duyuran oyuncu Esra Dermancıoğlu bu kez ‘tükenmişlik sendromu’ yaşadığını açıkladı. Dermancıoğlu, “Psikiyatrlardan yardım istiyorum” diye takipçilerine seslendi.

Esra Dermancıoğlu, yaptığı açıklamada, Tükenmişlik Sendromu’na yakalandığını şöyle duyurdu, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... Psikiyatrlardan yardım istiyorum" diye konuştu.

Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl ise "ürtiker" hastalığına yakalandığını söylemişti.

Esra Dermancıoğlu, geçen haftalarda konuk olduğu bir programda zaman zaman depresif anlar yaşasa da eğlenceli bir insan olduğunu söylemiş ve "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" demişti.

Daha önce Meryem Uzerli de 2013 yılında ‘tükenmişlik sendromu’ hastalığına yakalandığını duyurmuştu.