Emekli maaşında masadaki rakam sızdırıldı. Temmuz zammında sil baştan

Çalışmalar arasında emekli zammı dışında refah paketinin içeriğinin bulunduğu belirtiliyor.

Açılık sınırının altındaki maaşları ile geçinmek için uğraşan emeklilere yönelik ekonomi yönetiminin masasında 3 başlık bulunuyor.

Bunlardan ilki emekli taban maaşlarına zam, ikincisi emeklilere yönelik refah paketi ve üçüncüsü kök maaşlar sorununu çözmek üzere seyyanen zam...

BEKLENEN ZAM ORANI YÜZDE 25-30 ARASINDA

Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporundaki enflasyon tahmininin değişmesi Temmuz'da belirlenecek 6 aylık enflasyon tahmininin de değişmesine neden oldu.

Merkez Bankası 2024'ün en yüksek enflasyon rakamının Mayıs'ta oluşacağını ve bu oranın yüzde 76'yı bulabileceğini öngördü. Buna göre ilk 5 aylık enflasyon oranı da yüzde 23,11 olarak tahmin edildi. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon ortalamasının ise yüzde 25-30 aralığında olacağı belirtildi.

SSK VE BAĞ KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Yapılan son tahminlere göre SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin enflasyon artışı Temmuz ayında yüzde 25-30 arasında bir oranda olacak.

Emekli Sandığı üzerinden emekli olanlar ve memurlar içinse Temmuz'da 9,77 puanlık bir enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme farkı ile birlikte zam oranı yüzde 20,75 olacak. Memur emekli maaş zammı oranının SSK ve Bağ Kur emekli zammının altında kalması ile geçen yıl olduğu gibi tüm emekli zammı oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.

İLK BAŞLIK TABAN MAAŞIN ARTIRILMASI

Masadaki ilk başlık taban maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması. Böylece en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 13 bin lira aralığında olması bekleniyor. Ancak yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 38 artış baz alınırsa emekli taban maaşının 14 bin liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLMESİ

Temmuz ayında emekliye yapılacak yüzde 25 yüzde 30 aralığındaki zammın çok düşük emekli aylıklarına sıfır zam olarak yansıması tehlikesine karşı emeklilere refah payının eklenmesi gündemde. Refah payının ise eşit olmayarak çok düşük aylıklı emeklilere daha yüksek oranda olabileceği belirtiliyor.

KÖK MAAŞLARA SEYYYANEN ARTIŞ

Sıfır zam olmaması için diğer tedbirlerin yanında kök maaşlara yapılacak seyyanen artış da gündemde. Burada taban maaşa tamamlanması dışında en düşük maaştan başlayarak kök maaşların seyyanen artışla belli bir sınırın üzerine çıkartılması da söz konusu olabilecek. Bunun dışında talepler arasında kök maaşların taban maaşla eşitlenmesi de var.

EMEKLİLER İÇİN HAZIRLANAN REFAH PAKETİNDE HANGİ YARDIMLAR VAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı emekliye refah paketi taslağının tamamlandığı ve kısa sürede içinde kamuoyu ile paylaşılacağı söylenmişti.

Emekli desteklerinin başında ise fatura desteği, ulaşım indirimleri, ucuz faizle kredi imkanları, kira desteklerinin gelmesi bekleniyor. Emekliler ayrıca belediyelerin hazırlayacağı paketler ile de desteklenecek.