Esra Erol 32 yıllık hasrete son verdi. Gözyaşları sel oldu

ATVnin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Eol'da bu hafta yine gözyaşları sel oldu. Esra Erol her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi

Esra Erol'da programına katılan Neslihan Alçın, 5 ay önce büyüten ailesinin gerçek ailesi olmadığı gerçeğiyle yüzleştiğini ve kardeşleri olduğunu öğrendiğini açıkladı.

Bu süreçte 3 kardeşiyle görüşen ama bir kardeşini bulamadığını ifade eden Neslihan, kardeşi Ertuğrul'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Elinde kardeşine ait bir tek bebeklik fotoğrafı olan Neslihan'a güzel haber Esra Erol'dan geldi.

ESRA EROL VE EKİBİ BULDU

4 aylıkken bir aileye evlatlık verilen kardeşi Ertuğrul'u Esra Erol kısa süre içerisinde buldu.

Stüdyoda bir araya gelen abla kardeş gözyaşlarına hakim olamadı. 32 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi.