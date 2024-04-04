Merkez Bankası enflasyonun suçlusunu buldu. TCMB bakın o suçlu kim

Kaynak: AA
Merkez Bankası enflasyonun suçlusunu buldu. TCMB bakın o suçlu kim
Merkez Bankası, enflasyonu artıran detayları açıkladı. Kısacası enflasyonun suçlusunu araştırdı ve buldu da...İşte o suçlu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Aylık Fiyat Gelişmeler" raporunu duyurdu. İşte o rapor, aylık çekirdek enflasyonun öngörülenin üstünde kaldığı açıklandı.

ENFLASYONUN SUÇLUSU ORTAYA ÇIKTI

TCMB'nin Mart fiyat gelişmeleri için yaptığı değerlendirmede, öne çıkanlar yani suçlular ortaya çıktı. Buna göre aylık bazdaki fiyat artışlarında hizmet, gıda ve temel mallar öne çıktı. Kısacası vatandaşın yaptığı gıda harcamaları enflasyonu artırmış.

TCMB'nin raporuna göre enflasyonun yükselmesinde gıda, teme mallar ve hizmetin dışında kira, eğitim ve haberleşme kalemlerinin de etken oldu.

İÇ TALEPLE İLGİLİ YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde bir konu daha dikkat çekti. TCMB "iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın değerlendirmesinde gıda fiyatlarındaki aylık artışı kırmızı et öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürükledi. İktidar, Ramazan ayı için ESK tarafından bazı marketlere ucuz et vermişti. TCMB'nin değerlendirmesinde kırmızı et fiyatlarındaki artışa dikkat çekilirken, Et ve Süt Kurumu'nun ucuz et hamlesinin çok işe yaramadığı gözler önüne serilmiş odu.

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