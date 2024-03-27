Esra Ezmeci canlı yayında kime 'Hadım edilsin' dedi? 'Benim elime geçse parçalarım'

Türkiye, günlerdir İstanbul Bağcılar'daki su satışı yapan dükkanına yaptırdığı süngerli odada mahallenin çocuklarına yıllarca tecavüz eden ve bu anları kaydeden 60 yaşındaki M.Ş. adlı kişiyi konuşuyor.
Su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırıp iş yerinde istismar eden M.Ş.'nin dükkanında ses yalıtımı olan özel bir bölme bulunduğu ortaya çıktı.
Türkiye’yi şoke eden olayda M.Ş.’nin 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğu ve o kızın daha sonra felç olduğu belirtildi.
ESRA EZCECİ CANLI YAYINDA "HADIM EDİLSİN" DEDİ
Beyaz Tv’de ekrana gelen “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programında konuşan psikolog Esra Ezmeci, cinsel istismar şüphelisi M.Ş. için ''O sapık ve benzerleri kimyasal yöntemlerle hadım edilsin'' dedi.
İzleyicilerinin vicdanına seslenen ve sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Esra Ezmeci şu şekilde konuştu:
Son günlerde sinirimi bozan bir haber oldu. Bağcılar’da bir sucunun yıllarca küçük çocukları istismar ettiği haberi. Bu istismar yüzünden bir çocuk felç geçirdiği ve bunların görüntülerini de yıllarca kaydettiği.
"KİMYASAL YÖNTEMLE HADIIM EDİLSİN"
Dileğim bu tarz kişiler en yüksek cezayı alır ama bu cezanın da her zaman yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben bunların kimyasal hadım yöntemiyle hadım edilmesi taraftarıyım.
"ZATEN ERKEK DEĞİLSİN ADAM DA DEĞİLSİN"
Hormonları azaltılarak gitsin onun erkekliği. Zaten erkek değilsin adam da değilsin... Ben vicdanlı bir insanım. Benim elime geçse parçalarım.
Kısasa kısas yapmayalım nefret etmeyelim. O adam gerçekten bizim kadınların eline verilirse de ilmek ilmek ona cezasını versek.
İğrenç bir durum pislik bir durum gerçekten. Yani biliyorum ki çeşitli ülkelerde 1948 yılından biri kimyasal hadım kullanılıyor. Bence neden bizim ülkemizde de olmasın. Çok isterim bu tip adamlar hadım edilsin