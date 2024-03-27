Fenomen Yazgül tacizi sansürsüz anlattı. Yayında sesini kıstılar. Esra Ezmeci 'Tövbe tövbe' diyerek şok oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenomen Yazgül tacizi sansürsüz anlattı. Yayında sesini kıstılar. Esra Ezmeci 'Tövbe tövbe' diyerek şok oldu
Yaşadığı değişimle izleyicileri şaşırtan TikTok fenomeni Yazgül, tacizi anlatırken, yayın aniden kesildi ve Esra Ezmeci şok içinde "Tövbe tövbe" dedi.

TikTok fenomeni Yazgül, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programına katıldı.

Yazgül eşinden ayrıldığını ve bu değişimle herkesi hayrete düşürdüğünü belirtti.

"Güzellik suçum" diyerek tanınan Yazgül, Esra Ezmeci'nin programında yaşam öyküsünü paylaştı ve "Eltimin felçli kocası tarafından tacize uğradım" diyerek, kameraları unutup yaşadıklarını detaylarıyla anlattı.

Olayları "Sarılmaya çalıştı" diyerek açıklayan Yazgül'ün sesi, yayından hemen kesildi ve Esra Ezmeci, "Tövbe tövbe, şaşırdık, kesildi orası... Burada o kadar açık konuşamayız, RTÜK var" diyerek durumu açıkladı.

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Esra Erol'a çıktıktan sonra, Yazgül'ün eltileri ve kocası tarafından darp edildiğini ve kocasının kendisini merdivenden ittiğini iddia ettiğini söyledi.

Boşandıktan sonra, kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığını ifade etti.

Bir seyircinin kendisine inanmadığını duyunca, "Eşinizi paylaşır mısınız?" diyerek tepki gösterdi.

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