Esra Ezmeci'ye gelen mesaj olay oldu

Esra Ezmeci'ye sosyal medyada gelen özel hayat soruları ağızları açık bırakıyor. Bir kişinin attığı "Hem metresimi hem karımı istiyorum!" mesajı 'yok artık' dedirtti.

Fenomen isim Esra Ezmeci, sosyal medya hesaplarından gelen sorulara verdiği cevaplarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.

Hayranlarının merak ettiği özel hayat sorularını yanıtlayan Ezmeci'ye öyle sorular geliyor ki zaman zaman sosyal medyada da günlerce konuşuluyor.

Son olarak bir kişiden "Utanmazlığın böylesi" dedirten bir mesaj geldi.

Bir kişi klinik psikoloğa "Hem metresimi istiyorum hem karımı istiyorum! Normal mi?" diye sordu.

Esra Ezmeci ise sosyal medyada bu soruyu paylaşarak şu yanıtı verdi:

"İnsanoğlu böyledir, her şeyi ister ama hayat böyle bir şey değil. Hayat her zaman size şöyle der: Seçim yapmalısın. Her şey senin olamaz; hem karım olsun hem metresim olsun oh ne güzel. Siz iki kadına da haksızlık yapıyorsunuz. En çok da karınıza haksızlık yapıyorsunuz, resmi olarak eşiniz o! Bu normal değil, bu bencillik. Siz her şeyi ve herkesi istiyorsunuz, sizdeki durum bencillik."