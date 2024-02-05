Eşsiz bir başarı: 1:1 ölçekli LEGO Volvo V70, 350 bin LEGO parçasıyla hayat buldu

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Eşsiz bir başarı: 1:1 ölçekli LEGO Volvo V70, 350 bin LEGO parçasıyla hayat buldu
Bir yıllık titiz çalışmanın ürünü: Tamamen LEGO parçalardan inşa edilen 1:1 ölçekli Volvo V70, lastikleri ve metal iskeleti dışında 945 bin TL ilâ 1 milyon 150 bin TL maliyetle hayranlık uyandırıyor.

LEGO tutkunları ve otomobil meraklıları, şimdiye kadar görülmemiş bir başarıya tanıklık ediyor. Bir yıldan fazla bir sürede, 350 binden fazla LEGO parçası kullanılarak üretilen 1:1 ölçekli bir Volvo V70, dikkat çekici bir başarıya imza attı. Araç, lastikleri ve metal iskeleti haricinde tamamen LEGO parçalarından oluşuyor. Bu özel yapı, 945 bin TL ilâ 1 milyon 150 bin TL arasında bir maliyete sahip. Hem teknik detayları hem de estetik tasarımıyla hayranlık uyandıran bu LEGO aracı, hem LEGO hayranlarının hem de otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

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