Eşsiz bir başarı: 1:1 ölçekli LEGO Volvo V70, 350 bin LEGO parçasıyla hayat buldu

LEGO tutkunları ve otomobil meraklıları, şimdiye kadar görülmemiş bir başarıya tanıklık ediyor. Bir yıldan fazla bir sürede, 350 binden fazla LEGO parçası kullanılarak üretilen 1:1 ölçekli bir Volvo V70, dikkat çekici bir başarıya imza attı. Araç, lastikleri ve metal iskeleti haricinde tamamen LEGO parçalarından oluşuyor. Bu özel yapı, 945 bin TL ilâ 1 milyon 150 bin TL arasında bir maliyete sahip. Hem teknik detayları hem de estetik tasarımıyla hayranlık uyandıran bu LEGO aracı, hem LEGO hayranlarının hem de otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.