SOLOTÜRK'ten tüyleri diken diken eden mesaj

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni yapıldı. SOLOTÜRK hem nefes kesen uçuşları ile hem de yayınladığı "Ne mutlu Türk'üm diyene" mesajı ile törene damga vurdu.

SOLOTÜRK'ten tüyleri diken diken eden mesaj

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 100 savaş gemisinin Boğaz'dan geçişini yapmadan hemen önce SOLOTÜRK tarafından muhteşem uçuş gösterisi düzenlendi. Gösteri uçuşunu yapan uçaktaki Türk pilotları Cumhuriyet'in 100. yılına adını yazdıran bir mesaj yayınladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü metrelerce yüksekten dile getiren Türk pilotları, verdiği mesajla Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçülük ile ilgili sorunu olan kesimlerde yankı yaptı.

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“NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE”

İstanbul Boğazı’nda tarihi gösterinin ardından SOLOTÜRK pilotlarının uçak içinden yaptığı anons gururlandırdı.

"SOLOTÜRK ekibi olarak cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerin huzurunda olmak bizim için bir şereftir. Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. Yaşasın hürriyet, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Ne Mutlu Türk'üm diyene!"

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ERDOĞAN GÖSTERİYİ VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN İZLEDİ

İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanması ve askeri geçit törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden izledi.

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