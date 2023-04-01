1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Estetik uzmanı en ideal burunu açıkladı

Estetik uzmanından uyarı geldi. Uzman uyarısında, “En ideal burun doğal ve ameliyat olduğu anlaşılmayan burundur” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:44
Takip Et

Estetik uzmanı en ideal burunu açıkladı

Estetik uzmanı en ideal burunu açıkladı
+
Aa
-

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların doğal kalmasına yönelik peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, burun estetiği hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Türkiye’de ve dünyada en çok yapılan estetik ameliyat, burun estetiği ameliyatıdır. Mutlaka çok iyi analiz edilmesi, beklentinin dikkate alınması, doğal ve mümkünse ameliyat olduğu anlaşılmayan ve sağlıklı nefes alıp verebilen bir burun en ideal burundur. Yaş olarak mümkünse 18 yaşını tamamladıktan sonra estetik ameliyatların yapılmasında fayda vardır” sözlerini kullandı.

Dr. Hayati Akbaş, durun ameliyatlarının sadece görüntü açısından değil aynı zamanda fonksiyon yönünden, alınan nefesin sağlıklı bir şekilde akciğerlere gitmesi açısından da son derece önemli olduğunu ifade etti.

“KADINLARDA DA KADIN TİPİ BURUN YAPILMALIDIR”

Akbaş açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yani hem fonksiyonel yönden hem de estetik yönden burun bizler için çok önemlidir. Kadın ya da erkek fark etmez, burunda meydana gelen bir takım değişiklikler, şekil bozuklukları yüzümüzün genel ahengini bozabilir. Bu da o insanın erkek ya da kadın fark etmeksizin psikolojilerini olumsuz etkileyebilir. Birçok insan burnundan sağlık nedeniyle muayeneye gittiğinde, burnunun iç kısmında bir takım eğrilerin, kemik veya kıkırdak yapıda bir takım değişikliklerin olduğunu ve buna bağlı solunumda sıkıntı yaşadığını fark edebilir. Aynı zamanda şekli ile de bir problem olduğu için aynı anda hem fonksiyonel hem de görüntüye yönelik bir müdahale yapılabilir. Burun estetiğinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi erkek ve kadının farklı burun yapısına sahip olduğudur. Yani erkeklerde yapılan burun yapısı estetiğiyle kadınlarda yapılan burun estetiği birbirinden bazı farklılıklar içerir. Kadın burun yapısını bir erkeğe yaptığınızda burun ne kadar güzel olursa olsun erkeği rahatsız edebilir. Kadınlarda da kadın tipi burun yapılmalıdır.”

“ÇOK ERKEN YAŞLARDA ASLA ESTETİK AMELİYAT YAPTIRMAMAKTA FAYDA VARDIR”

“Belli açı ve farklılıklar kadın ve erkekte vardır. Ama burun insan psikolojisini, kadının ya da erkeğin psikolojisini çok etkileyen, güzellik yapısını derinden etkileyen bir anatomik yapıdır. Dünyada da en çok yapılan estetik ameliyatı burun estetik ameliyatıdır. Türkiye’de de en çok yapılan estetik ameliyat, burun estetiği ameliyatıdır. Mutlaka çok iyi analiz edilmesi, beklentinin dikkate alınması, doğal ve mümkünse ameliyat olduğu anlaşılmayan ve sağlıklı nefes alıp verebilen bir burun en ideal burundur. Yaş olarak mümkünse 18 yaşını tamamladıktan sonra estetik ameliyatların yapılmasında fayda vardır. Gelişimimizin tamamlandığı dönemlerde ameliyat yapmak en uygun dönemdir. Çok erken yaşlarda asla estetik ameliyat yaptırmamakta fayda vardır.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
5
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
7
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿CHP’den seccade tepkisi sonrası açıklama
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Uzmanı uyardı. Kronik böbrek hastalarına oruç tavsiyeleri
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV uygulamalarında değişikliğe gidildi
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
﻿Rezene çayı kabızlığa iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.