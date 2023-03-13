Estetik cerrahi trendleri sosyal medya etkiliyor

Estetik ameliyatlarda Türkiye'nin önemli bir merkez haline geldiğini belirten Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, özellikle yurt içinde estetik yaptırma yaşının gittikçe düşmeye başladığına dikkat çekti. Sosyal medyanın estetik operasyonlarda etkili bir mecra olduğunu belirten Işık, “Sosyal medyanın güzellik trendleri, influencerlar veya ünlü kişilerin yaptırmış olduğu estetik operasyonlar estetik cerrahisine rağbeti artıyor. Bu rağbeti göz çevresinde gördük. Genç hastalar göz estetiği için bize başvuruyorlar. Aynı zamanda yurt dışından da oldukça rağbet var” dedi.

YENİ TREND “BADEM GÖZ”

Estetik ameliyatlarda gençler arasında trendlerin her sene değiştiğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, “Gençler arasında trendler oldukça değişiyor ve farklılaşıyor bu durumu ameliyatlarda da görüyoruz. Son dönemlerde ise göz estetiğine karşı bir ilgi var. Genç hastalarda görme alanını etkileyecek kadar göz kapaklarında sarkmalar görebiliyoruz. Bu hastalarda hem işlevselliği geri kazanmak için hem de hastanın kendisini iyi hissetmesini sağlamak için operasyon yapabiliyoruz. Ancak son dönemlerde trend haline gelen badem göz ameliyatları daha çok estetik problemler için yapılmakta” diye konuştu.

Badem göz cerrahi işlemi hakkında bilgiler veren Işık, “Badem göz aslında gözümüzün dış kısmının iç kısmından daha yukarıda olmasıdır. İşlem sonrasında özellikle yara yeri enfeksiyonları ve göz kapağının dışa doğru açılması gibi problemleri görebiliyoruz. Göz kapağının dışa doğru açılmasıyla beraber kuru göz, kırmızı göz dediğimiz önemli sorunlara yol açabiliyor” şeklinde konuştu.

“DERİ SARKMALARI GÖRME İŞLEVİNİ OLUMSUZ ETKİLER”

Göz çevresine yapılan cerrahi operasyonların daha çok güzel görünmek amacıyla tercih edilse de sağlık açısından da zorunlu durumların oluştuğunu söyleyen Işık, göz kapaklarının sarkması ve göz çevresindeki torbalanmaların bu operasyonların başlıca sebepleri olduğunu belirtti. Göz kapaklarındaki deri sarkmalarının görme işlevini olumsuz yönde etkilediğini ve hastaların genelde bu durumun farkında olmadığı ifade eden Işık, “Üst göz kapağındaki deri sarkmaları ve yağ sarkmaları aynı zamanda görme alanını etkilediği için işlevsel sorunlara yol açıyor. Özellikle hastalarımız bunun farkında olmayabiliyorlar. Kaşlarını daha fazla kaldırarak ya da gözlerini daha fazla açmaya çalışarak bu sorunu gidermeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

DHA